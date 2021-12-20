Ailenin erkeklerine yılbaşı hediyesi arayanların derdine derman olacak 500 TL altına tıraş makinesi çeşitleri

Her gün tıraş olmasalar da kişisel bakım için tıraş makineleri, erkeklerin vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alır. Görünümüne özen gösteren erkeklerin, teknolojiye ayak uydurarak sürekli gelişen tıraş makinelerine hayranlık duymaları ise yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle erkekler için en iyi hediye alternatiflerinden biri, tıraş makinesi. Neyse ki internet sayesinde tek tuşla birbirinden farklı özelliklere sahip ürünlere ulaşmak çok kolay. Hem sizi araştırma derdinden kurtaracak hem 500 TL altındaki fiyatlarıyla bütçenizi sarsmayacak bir liste hazırladık. Çok beğeneceğinizi düşündüğümüz ürünleri özelliğine ve fiyatına göre değerlendirebilir, sevdiklerinizin yüzünde unutulmaz bir tebessüme tanık olabilirsiniz.

1. Motor gücünü kendi ayarlayabilen Braun BT 5265

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Detaylı şekillendirme yapabilen ve yüksek performans sunan bir tıraş makinesi almayı düşünüyorsanız Braun BT 5265, aradığınız ürün olabilir. Yenilikçi Autosensing Teknolojisi ile üretilen makine, kullanıcının uzun, kısa, ince veya kalın olan sakal yapısını saniyede tam 13 defa algılar ve buna uygun olarak motor gücünü kendi ayarlayarak benzersiz bir tıraş deneyimi sunar. 1 saat şarj edildiğinde 100 dakika boyunca çalışabilir. Kesme boyutu 0.5 mm’den başlayan hassas kadran özellikli Braun BT 5265, pek çok kişinin ilk tercihleri arasında yer alır.

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2. Su geçirmeyen Philips MG3710/15 Multigroom

Hem ıslak hem kuru ortamda kullanılabilecek nitelikte ve kalitede bir makine hediye etmek istiyorsanız Philips MG3710/15 Multigroom, aradığınız ürün olabilir. Su geçirmeyen ürünle duşta tıraş olmak mümkün. 6 farklı bıçakla kablosuz çalışma özelliği sunan ürünün saçtan kirli sakala, kulaktan vücut ve burun kılına kadar pek çok farklı kullanım alanı mevcut. Kullanım sıklığı arttıkça bıçakların birbirini bileme özelliğine sahip olan ürün, birçok erkeğin ilk tercihleri arasında yer alır. 240 watt güçle 60 dakika boyunca çalışma rahatlığı sunan makinenin şarj süresi ise 16 saat.

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3. USB kablosu ile her yerde şarj edilebilen Remington Durablade MB050

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Sık seyahat eden arkadaşlarınız için harika bir önerimiz var. Dokulu yüzey teknolojisiyle üretilen Remington Durablade MB050, taşınabilir USB kablosuyla her koşulda şarj ediliyor. Kesintisiz bir tıraş keyfi sunan ürünün dört farklı kesme tarağı ve su geçirmez gövdesi bulunuyor. Ürün, her yöne kolaylıkla hareket eden ergonomik yapısıyla sakalı istenilen uzunlukta ve eşit olarak kesme imkânı tanıyor. 0.2 mm inceliğe kadar kırpma özelliği olan tıraş makinesi, sadece 4 saatte şarj edilip tam 60 dakika boyunca kullanılabiliyor.

Zamanı kıymetli olanların gönlüne hitap eden ürün için haydi, buyurun!

4. Renkli ürünleri sevenlere Wahl Cordless Combo

Farklı boyutlarda kesim özelliği arayanları çok mutlu edecek bir hediye önerisiyle karşınızdayız. Toplam 10 adet renkte tarağa sahip Wahl 09649-916 COLOR PRO Cordless Combo Tıraş Makinesi, istenilen tarzda ve uzunlukta kesim avantajı sağlıyor. Çıkarılabilen hassas bıçak başlıkları sayesinde kolayca temizleniyor. Kesim uzunluğu 1 mm’den başlayan makinenin bıçak genişliği ise 40 mm. Tam 60 dakika boyunca aralıksız çalışabilen ürün, kablolu veya kablosuz olarak kullanılabiliyor. Paslanmaz çelikten üretilen mini düzelticisiyle beraber satışa sunulan tıraş makinesiyle berbere gerek kalmıyor.

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5. Çıt çıkarmadan çalışan Moser 1400-0050

Yüksek sesle çalışan tıraş makinelerinden rahatsız olanların ellerini görebilir miyiz? Moser 1400-0050 Tıraş Makinesi, oldukça güçlü bir motora sahip olmasına rağmen sessiz çalışma özelliğiyle bilhassa gürültüden rahatsız olan kullanıcıların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. 5 adet oturmalı ayar pozisyonu, bir adet geçirme tarağı, temizleme fırçası ve 2-3-4 numaralı kesime uygun makine tarakları bulunuyor. Değiştirilebilir kesim bıçağı da olan makine, deneyenleri performansıyla mutlu ediyor.

Ailenizin erkeğine minimum kesim uzunluğu 0,7 mm olan ve sessiz çalışan bir tıraş makinesi hediye etmek isterseniz sizi buraya alalım!

6. Hızlı şarj edilebilen Arzum AR5500 Ducati

Yavaş şarj olan tıraş makinelerinden yakınanların, bu tıraş makinesine bayılacak! 90 dakikada şarj edilebilen ve kesintisiz 60 dakika kullanım sağlayan Arzum AR5500 Ducati Tıraş Makinesi, kullanıcılarına hızlı şarj süresi vaat ediyor. Titanyum kaplı bıçaklara sahip olan ürün, taraklı veya taraksız kullanımda 0,3 mm hassasiyetle şekillendirme yapabiliyor. 33 farklı sakal kesim ayarıyla kullananları kendine adeta bırakıyor. Sakal düzeltici, saç kesme, vücut ve folyo tıraş başlığı gibi vücudun tüm bölgelerinde güvenle kullanılabilen toplam 16 aksesuarı bulunuyor.

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7. Tasarım harikası olan Goldmaster Janti Gm-7141

"Tutuşuyla kullanım kolaylığı sağlasın" diyenlerin dikkatine! 3, 6, 9 ve 12 mm olmak üzere 4 adet kısaltma tarağı bulunan Goldmaster Janti Gm-7141, ergonomik yapısı ile rahat bir tutuş sağlıyor. Cilt hassasiyetine karşı duyarlı, ıslak ve kuru kullanıma uygun, paslanmaz çelik ve keskin bıçaklara sahip olan makine, USB ile kolayca şarj edilebiliyor. Bu sayede seyahatlerde de kullanılabiliyor. Üstelik tam şarj ile 2 saat tıraş imkanı sunuyor.

Saç ve sakala profesyonelce şekil veren makineyi almayı düşünenler, incelemek için buraya davetlisiniz!

8. Mıknatıslı şarj soketine sahip Fakir Exetrim

Şarj kablosunun çabuk yıpranması sebebiyle kullanım zorluğu yaşayanlar, mıknatıslı şarj soketi ile tasarlanan bu modeli görüce çok sevinecek! 2 saat içinde şarj olabilme kapasitesine sahip olan Fakir Exetrim FSMTMFU069 Saç ve Sakal Kesme Makinesi, 60 dakikaya kadar aralıksız çalışabiliyor. LED ışıklı şarj göstergesi sayesinde şarjının ne zaman biteceği anlık olarak takip edilebiliyor. Böylece ani bir ihtiyaç durumunda kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmıyor. Ayrıca taşınabilir USB özelliğiyle ihtiyaç duyulan her an şarj edilebiliyor.

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9. Kendi kendini bileyen bıçaklarıyla Rowenta Forever Sharp Hybrid

Tıraş makinesinin bıçakları, kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla körelebiliyor. Kör bir bıçakla tıraş olmak ise cildin tahriş olmasına neden olabiliyor. Rowenta TN6000’de cilde zarar vermeyen ve her uygulamada kendi kendini bileyerek makinenin ömrünü uzatan bir bıçaklar bulunuyor. %100 paslanmaz çelikten üretilen ve değiştirmeye gerek duyulmayan tıraş bıçağına sahip olan Rowenta TN6000 hem saç hem sakal için kullanılıyor. Ayrıca tam 120 dakika boyunca çalışma performansıyla kullanıcılara ekstra zaman konforu sağlıyor.

Kendi kendini bileyerek gücüne güç katan ürünü hediye etmek isteyenler buraya tıklayabilir.

10. Yedek bataryaya sahip Tr-3200 Powertec



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Tıraş makinesinin batarya ömrünün dolması, onu terk etmek için artık yeterli bir neden değil! Çünkü Tr-3200 Powertec, uzun ömürlü makine arayanlar için yedek batarya özelliği sunuyor. Böylelikle makinesinden vazgeçmek istemeyenler, bataryası eskise bile yedek batarya değişikliğiyle aynı makineyi kullanmaya devam edebiliyor. Sessiz çalışan cihaz, çekme yapmadan rahat bir tıraş imkanı sunuyor. Ayrıca 8 saatlik şarj dolum süresiyle 120 dakikaya kadar kullanılabilen makine, neredeyse sıfıra yakın, sinekkaydı tıraşı sağlıyor.

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