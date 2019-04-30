Ailenin güçlendirilmesi için “aile şurası” düzenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aile kurumunun ve aile içinde edindiğimiz değerlerin ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk, aile kurumunu kuvvetlendirmeye ve karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumaya dair bir vizyon geliştirebilmek adına 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde “Aileye Değer, Türkiye’ye Değer" ana temasıyla 7. Aile Şurası’nın Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileye verdiği özel öneme binaen Aile Şurası’nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirtti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği Şura’da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Bakanlığın aile konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verecek.

Şurada alınacak kararlar, "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023" başlıklı belgede yer alacak. 7. Aile Şurası’nda alınacak kararların 2019’da uygulanması planlanan "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023" başlıklı belgede de yer alacağına değinen Bakan Selçuk, “İki gün sürecek olan Şura, Aile Birliğinin Korunması, Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Hayata Hazırlanması, Kadın ve Aile, Engelli ve Yaşlısı ile Büyük Aile ve Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek Hizmetleri olmak üzere 5 ana başlıktan oluşacak” dedi.

Şurada, uygulanan ve uygulanabilecek kamu politikalarına, mevzuata, mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verilecek.

Aile Şurası’na, STK temsilcileri, akademisyenler, çok sayıda yazar ve uzmanlar katılacak. Şura ile ilgili bilgilere “www.ailesurasi.gov.tr” web sitesinden ulaşılabilecek.

