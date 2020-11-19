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Ailenin zirvesi: 2021 Mercedes-Maybach S580 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

19.11.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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Ailenin zirvesi: 2021 Mercedes-Maybach S580 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Mercedes, markasının zirve modeli 2021 Mercedes-Maybach S580'i resmen tanıttı. Teknolojik altyapısı ile dikkat çeken yeni Mercedes-Maybach S580, bir Maybach otomobil olmanın verdiği lüks birçok unsura sahip. İşte 2021 Mercedes-Maybach S580'in tasarımı ve özellikleri.

Mercedes S-serisinin örtüsünü kaldıralı bayağı bir süre geçti. Bu süre içerisinde Mercedes S-serisinden çok, Mercedes-Maybach S580 konuşuldu. Zira Mercedes-Maybach S580'e dair casus fotoğraflar, bu süre boyunca yayınlandı, durdu. Fakat artık bu casus fotoğraflar üzerine konuşmaya gerek kalmadı. Yeni Maybach S580 üzerindeki kamuflajları sonunda kaldırdı.

2021 MERCEDES-MAYBACH S580 İÇ TASARIMI

Mercedes-Maybach S580'in dış tasarımıyla değil, iç tasarımı ile başlamak gerek söze. Çünkü bu otomobilin öne çıkan yanlarından biri lüks detaylara sahip iç tasarımı ve konforu. Otomobil, aks aralığının 180 mm kadar uzamasıyla birlikte yolcularına daha fazla alan sağlamış durumda. Mercedes bu alanı ise açılabilir ayak desteği ile değerlendirmiş. Ayrıca koltuklar da bu konforun bir parçası olarak ısıtmalı ve soğutmalı sisteme sahip. Hatta masaj desteği bile bu koltuklarda mevcut. Daha fazla konfor için tepsi uzantısı, soğutucu gibi ekstra donanımlar da araca eklenebiliyor.

iç tasarım

Otomobilin kapıları da artık elektrikli bir sisteme sahip. Bu sayede kapılar, elektrik destekli olarak açılabiliyor. Maybach S580'de bulunan kör nokta kontrol sistemi, kapılarla birlikte çalışarak kapı açılmadan önce bir tehlike olup olmadığı kontrol ediyor ve uyarıyor. Dijital tarafta ise bizleri MBUX multimedya sistemi destekli beş dijital ekran karşılıyor. Arka koltuktaki iki ekran 11.6 inç büyüklüğünde. Araçta sanal gerçekliğin nimetlerinden yararlanıldığını da ekleyelim.

maybach kapılar

YENİ MAYBACH S580 TASARIMI

Yeni Mercedes-Maybach S580'in tasarımına şimdi geçebiliriz. Otomobil, ön tarafta genişleyen bir ızgara ile bizleri selamlıyor. Bu ızgaranın hemen üzerinde bir ''MAYBACH'' yazısı ve kaputun üzerinde ikonik Mercedes logosu bulunuyor. Arka tarafta ise ışıklı bir Maybach logosu tercih edilmiş durumda.

maybach ön taraf

MERCEDES-MAYBACH S580 V8 İLE GELİYOR

Maybach S580'in kaputunun altında 4 litrelik çift turbolu V8 motor bulunuyor. Bu motor, EQ Boost adı verilen yarı hibrit bir teknoloji ile geliyor. Motor, 503 beygir güç ve 700 Nm tork üretebiliyor. 4WS sistemi ile gelen otomobil, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleşiyor. Ancak bu noktada söylemeden geçemeyeceğiz; Aracın sınırlı sayıda V12 motora sahip bir versiyonu da gelecek. Bu oldukça önemli.

maybach tasarımı

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2021 MERCEDES-MAYBACH S580 FİYATI

Mercedes-Maybach S580 fiyatı için şimdilik herhangi bir açıklama yok. Fakat otomobilin çok uygun fiyatlı bir otomobil olmayacağı bir gerçek. Fiyatların önümüzdeki dönemde belli olması bekleniyor.

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