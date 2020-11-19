Ailenin zirvesi: 2021 Mercedes-Maybach S580 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Mercedes S-serisinin örtüsünü kaldıralı bayağı bir süre geçti. Bu süre içerisinde Mercedes S-serisinden çok, Mercedes-Maybach S580 konuşuldu. Zira Mercedes-Maybach S580'e dair casus fotoğraflar, bu süre boyunca yayınlandı, durdu. Fakat artık bu casus fotoğraflar üzerine konuşmaya gerek kalmadı. Yeni Maybach S580 üzerindeki kamuflajları sonunda kaldırdı.

2021 MERCEDES-MAYBACH S580 İÇ TASARIMI

Mercedes-Maybach S580'in dış tasarımıyla değil, iç tasarımı ile başlamak gerek söze. Çünkü bu otomobilin öne çıkan yanlarından biri lüks detaylara sahip iç tasarımı ve konforu. Otomobil, aks aralığının 180 mm kadar uzamasıyla birlikte yolcularına daha fazla alan sağlamış durumda. Mercedes bu alanı ise açılabilir ayak desteği ile değerlendirmiş. Ayrıca koltuklar da bu konforun bir parçası olarak ısıtmalı ve soğutmalı sisteme sahip. Hatta masaj desteği bile bu koltuklarda mevcut. Daha fazla konfor için tepsi uzantısı, soğutucu gibi ekstra donanımlar da araca eklenebiliyor.

Otomobilin kapıları da artık elektrikli bir sisteme sahip. Bu sayede kapılar, elektrik destekli olarak açılabiliyor. Maybach S580'de bulunan kör nokta kontrol sistemi, kapılarla birlikte çalışarak kapı açılmadan önce bir tehlike olup olmadığı kontrol ediyor ve uyarıyor. Dijital tarafta ise bizleri MBUX multimedya sistemi destekli beş dijital ekran karşılıyor. Arka koltuktaki iki ekran 11.6 inç büyüklüğünde. Araçta sanal gerçekliğin nimetlerinden yararlanıldığını da ekleyelim.