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"Ailenize cin musallat ederim" deyip ilişkiye zorlamış! İstismarcı hocanın yaptıkları kan dondurdu!

13.08.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kadına cin çıkarma seansı yapan ve kadınlara cinsel istismarda bulunan 38 yaşındaki sözde 'cinci hoca' Hakan Azak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eşiyle birlikte gelen H.K.'yı ilişkiye zorlayan Azak, yaptıklarının ortaya çıkması üzerine cezaevine gönderildi. G.G. isimli kadından H.K.'yı kendisiyle ilişkiye girmek için ikna etmesini isteyen Azak, kadınları, ailelerine 'cin' musallat edeceğini söyleyerek kandırmaya çalışmış.

"Ailenize cin musallat ederim" deyip ilişkiye zorlamış! İstismarcı hocanın yaptıkları kan dondurdu!

Antalya'ya bağlı Alanya ilçesinde cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak'ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak'a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEZSEN CİNLERİ MUSALLAT EDERİM" DİYE TEHDİT ETTİ!

H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti. Hakan Azak'ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.'yı kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

TEHDİTLERE DAYANAMAYINCA EŞLERİYLE BİRLİKTE ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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