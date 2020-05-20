HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:11 | Son Güncelleme

Oyuncular, 5 Haziran'da Nintendo Switch için çıkacak 51 Worldwide Games’de ki çeşitli oyunları arkadaşlarıyla ve aileleriyle oynayabilirler. Koleksiyon, eski masa oyunlarından modern klasiklere, rahatlatıcı solitaire oyunlarına, hızlı tempolu oyuncak sporlarına kadar tüm dünyada kültürleri şekillendiren oyunları içerir.

Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

En yeni 51 Worldwide Games fragmanı yalnızca yerel ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda çok çeşitli oyun türlerini değil, aynı zamanda oyuncuların kullanabileceği farklı modları da gösterir. Nintendo Switch konsolu, kafa kafaya aksiyon için oyuncular arasında masaya düz olarak yerleştirilebilir ve sanal bir oyun tahtasına dönüştürülebilir ve perspektif de en iyi görünümü sağlayacak şekilde ayarlanır.

Oyuncular ayrıca, yerel çok oyunculu oyunlarda Texas Hold’em gibi favorilerin keyfini çıkarmak veya arkadaşlarıyla oynamak, çevrimiçi olmak ya da dünyanın dört bir yanındaki rakiplerle eşleştirmek için yerel iletişim yoluyla dört sisteme kadar bağlanabilir.

Mosaic Mode ile yerel iletişim yoluyla dört adede kadar konsol bağlanabilir ve büyük bir oyun alanı oluşturmak için sıralanabilir. Hatta düzeni değiştirmek için farklı şekillerde düzenlenebilirler.

Adım adım eğiticiler daha zorlu oyunlar için derinlemesine stratejiler ve ipuçları sağlarken, tüm oyunlar kısa ve anlatımlı tanıtımlarla gelir. Ayrıca her oyun hakkında ilginç bilgiler de var, örneğin boks “ring”’i denilmiştir çünkü aslında eskiden insanlar bir daire içinde durup el ele tutuşurlarmış.

Oyuna bağlı olarak, Bowling veya Dart gibi oyunlar için oyuncular tuş ve dokunmatik kontroller veya hareket kontrolleri gibi farklı kontrol seçeneklerini deneyebilirler.
Video:
51 Worldwide Games - Overview Trailer (Nintendo Switch)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Gamescom 2020 tamamen dijital olacakGamescom 2020 tamamen dijital olacak
Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?Koronavirüsle ilgili görülen tuhaf rüyaların anlamı ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına çok sert tepki

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

Polis ekiplerinin sabrını sınadı! Pişkinliğin böylesi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

Aylarca suyun içinde kalan telefon herkesi şaşırttı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

Gamescom 2020 tamamen dijital olacak

Nokia akıllı telefon sektöründe tekrar var olmak istiyor

Nokia akıllı telefon sektöründe tekrar var olmak istiyor

DualSense’in satış tarihi sızdırıldı

DualSense’in satış tarihi sızdırıldı

GTA 5 için 4 kritik tüyo

GTA 5 için 4 kritik tüyo

Epic Games hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

Epic Games hangi oyunları ücretsiz hale getirdi?

Facebook dünyanın en büyük GIF arşivini satın aldı

Dünyanın en büyük GIF arşivini satın aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.