Ailenizle oynayabileceğiniz oyunlar, 51 Worldwide Games

En yeni 51 Worldwide Games fragmanı yalnızca yerel ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda çok çeşitli oyun türlerini değil, aynı zamanda oyuncuların kullanabileceği farklı modları da gösterir. Nintendo Switch konsolu, kafa kafaya aksiyon için oyuncular arasında masaya düz olarak yerleştirilebilir ve sanal bir oyun tahtasına dönüştürülebilir ve perspektif de en iyi görünümü sağlayacak şekilde ayarlanır.

Oyuncular ayrıca, yerel çok oyunculu oyunlarda Texas Hold’em gibi favorilerin keyfini çıkarmak veya arkadaşlarıyla oynamak, çevrimiçi olmak ya da dünyanın dört bir yanındaki rakiplerle eşleştirmek için yerel iletişim yoluyla dört sisteme kadar bağlanabilir.

Mosaic Mode ile yerel iletişim yoluyla dört adede kadar konsol bağlanabilir ve büyük bir oyun alanı oluşturmak için sıralanabilir. Hatta düzeni değiştirmek için farklı şekillerde düzenlenebilirler.

Adım adım eğiticiler daha zorlu oyunlar için derinlemesine stratejiler ve ipuçları sağlarken, tüm oyunlar kısa ve anlatımlı tanıtımlarla gelir. Ayrıca her oyun hakkında ilginç bilgiler de var, örneğin boks “ring”’i denilmiştir çünkü aslında eskiden insanlar bir daire içinde durup el ele tutuşurlarmış.

Oyuna bağlı olarak, Bowling veya Dart gibi oyunlar için oyuncular tuş ve dokunmatik kontroller veya hareket kontrolleri gibi farklı kontrol seçeneklerini deneyebilirler.

Video:

51 Worldwide Games - Overview Trailer (Nintendo Switch)

