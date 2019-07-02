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Ailesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 20:32 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde sabah evden saatlerde ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) bir daha haber alınamadı.

Ailesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde sabah evden saatlerde ayrılan Esmanur Şimşek'ten (16) bir daha haber alınamadı. Endişelenen Şimşek ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ünlükaya Mahallesi'nde meydana geldi. Binnur- Hamza Şimşek çifti, tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi 2'nci sınıfa geçen Esmanur'un odasından çıkamamsıyla meraklandı. Esmanur'un odasına girmeye çalışan aile, kapının kilitli olduğunu fark etti. Anne- baba bir süre kapıyı çaldı ancak açan olmayınca endişelendi. Kapıyı kırarak içeri giren Şimşek çifti, Esmanur'un içerde olmadığını ve camın açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıp Esmanur'u bulmak için çalışma başlattı.
Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen aile, görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Ailesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyorAilesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyorAilesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyorAilesi 16 yaşındaki Esmanur'dan haber bekliyor

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