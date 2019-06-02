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Ailesi 2 yıldır yolunu gözlüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Adana’nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Emrah Yarar, 2 yıl önce gittiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde cep telefonunu kaybettikten sonra kayıplara karıştı.

Adana’nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Emrah Yarar, 2 yıl önce gittiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde cep telefonunu kaybettikten sonra kayıplara karıştı. Yarar’ın ailesi 2 yıldır gözleri kapıda, kulakları telefonda evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.
1 Ocak 1993 tarihinde Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde dünyaya gelen Emrah Yarar, 26 Nisan 2017’de Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’a gezmeye gitti.
2 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum sahilinde yürüyüş yaptığını, otogara geldiğinde cep telefonunun üzerinde olmadığını belirterek güvenlik birimlerine başvuran Emrah Yarar, 5 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da özel bir bankanın şubesinden 100 TL çektikten sonra kayıplara karıştı.
İki yıldır kendisinden haber alınamayan Emrah Yarar’ın annesi Zeynep Yarar, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak oğlu için kayıp bildiriminde bulundu ancak Emrah Yarar’dan bugüne dek hiçbir haber alamadı.
Gözleri kapıda, kulağı telefonda iki yıldır oğlundan gelecek iyi bir haber bekleyen anne Yarar, oğlunun yaşamından endişe ettiğini belirterek, Emrah Yarar’ı görenlerin 155’i ya da 05343607091 numaralı telefondan ağabeyi Süleyman Yarar’ı aramalarını istedi.

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