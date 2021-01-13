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  4. Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı dükkanından çıktı

Ailesi canlı yayında onu ararken o antikacı dükkanından çıktı

13.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 6 gündür kayıp olan 46 yaşındaki engelli adam, ailesinin bir tv programına katılıp onu aradığı anlarda polis tarafından bir antikacıda bulundu.

Bursa’da 6 gündür kayıp olan 46 yaşındaki engelli adam, ailesinin bir tv programına katılıp onu aradığı anlarda polis tarafından bir antikacıda bulundu. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarından tespit edip günlerdir bulmaya çalıştığı engelli adam, oynatamadığı serçe parmağından teşhis edildi.
Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü (46), geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa’da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi.
Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun dağa önce 5-6 kez kaybolduğunu şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.

Polis 6 gündür arıyordu
Polis tarafından günlerdir her yerde aranan engelli adamı bulmak için ailesi son çare bir tv programına katıldı.
Ailenin tv programında gözyaşı döktüğü anlarda sevindirici haber Bursa polisinden geldi. Bursa’nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi televizyonda aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın ailesinin bildirdiği gibi sol el işaret parmağını oynatamadığını görünce aranan kayıp kişi olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından gözetim altına alınan İzzet Döndü, polis merkezine götürüldü. Kayıp oğlunun bulunduğu haberini alan Mukaddes döndü, kızıyla birlikte Bursa’ya dönmek için yola çıktı.

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