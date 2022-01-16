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  4. Ailesi düşmesin diye çabaladı ama başaramadı! Yaşam savaşı veriyor

Ailesi düşmesin diye çabaladı ama başaramadı! Yaşam savaşı veriyor

16.01.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E. 5. kattaki evlerinin balkon demirlerine çıktı. Durumu fark eden annesi ve anneannesi Y.E.'yi kurtarmak için çabalasa da düşmesine engel olamadı. Alt katın balkon demirine çarparak yeren düşen Y.E. hastaneye kaldırıldı.

Ailesi düşmesin diye çabaladı ama başaramadı! Yaşam savaşı veriyor

Antalya'da 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Y.E. (36), annesi ile anneannesinin kendisini tutmaya çalışmalarına rağmen düşerek yaralandı. Kalçası ve bacaklarında kırıklar olan Y.E.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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BALKON DEMİRLERİNE DE ÇARPTI

Olay dün saat 16.15'te, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak'taki binanın 5'inci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Y.E., dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada balkona gelen annesi H.E. ile anneannesi, Y.E.'yi tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Y. E., alt katın balkon demirine çarparak düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Y.E.'yi hastaneye götürdü. Kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen Y.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Y.E.'nin geçen yıl bipolar bozukluk teşhisiyle bir hafta psikolojik tedavi gördüğü, sürekli kullandığı ilaçlar olduğu belirtildi. (DHA)

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