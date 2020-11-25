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Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

25.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
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Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber

Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Kaynak: İHA

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