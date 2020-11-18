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  4. Ailesi evlat nöbetine katıldıktan sonra teslim olan terörist bilgi verdi, polis operasyon yaptı: 5 gözaltı

Ailesi evlat nöbetine katıldıktan sonra teslim olan terörist bilgi verdi, polis operasyon yaptı: 5 gözaltı

18.11.2020 13:11 | Son Güncelleme:
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HDP Diyarbakır il binası önünde ailesi evlat nöbetine katıldıktan sonra teslim olan bir örgüt mensubunun, terör örgütü PKK’ya katılma sürecinde kendisine yardım ve yataklık eden şahısların isimlerini vermesi üzerine başlatılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Aile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdikten sonra teslim olan bir terörist, PKK’ya katılım sürecinde kendisine yardım ve yataklık eden şahısların isimlerini polisle paylaştı.

HDP Diyarbakır il binası önünde ailesi evlat nöbetine katıldıktan sonra teslim olan bir örgüt mensubunun, terör örgütü PKK’ya katılma sürecinde kendisine yardım ve yataklık eden şahısların isimlerini vermesi üzerine başlatılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Aile HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdikten sonra teslim olan bir terörist, PKK’ya katılım sürecinde kendisine yardım ve yataklık eden şahısların isimlerini polisle paylaştı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri Diyarbakır, Adana ve Şırnak’ta 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, flaş bellek, sim kart ve dijital veriler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili savcılığın soruşturması devam ediyor.

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