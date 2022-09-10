Ailesi "Fasulye sırığına düştü" demişti! 2 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! Öz dedesi...

Beylikdüzü'nde 2 katlı apartmanın üst katından düşerek öldüğü öne sürülen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede düzenlenen ilk raporunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürülmüştü. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede, cinsel istismar tespit edilemediği ifade edildi. Ancak sosyal medyada da yer alan haberlere ilişkin ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımlarda, öz dedesinin cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü...

2. KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ

Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi, E. Y.'yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VÜCUDUNDA İSTİSMAR BELİRTİLERİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.'ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.'nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

AİLESİ, "FASULYE SIRIĞINA DÜŞTÜ" DEDİ

Bu raporla E.Y.'nin ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi. Aile küçük çocuğun 'fasulye sırığı üzerine düştüğünü' ileri sürdü. Ancak cenaze aileye teslim edilmedi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BAŞSAVCILIK: CİNSEL İSTİSMAR TESPİT EDİLEMEDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cinsel istismara uğradığına ilişkin bir tespit olmadığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATAN İDDİA

2 yaşındaki E. Y.'nin şüpheli ölümü sosyal medyada da gündeme otururken ortaya atılan iddia infial yarattı. Twitter'da yapılan bazı paylaşımlarda, 2 yaşındaki bebeğe öz dedesi C.S'nin cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

