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Ailesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesinin haber alamadığı Nasıf Ş.'nin (25) ormanlıkta cansız bedeni bulundu.

Ailesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, ailesinin haber alamadığı Nasıf Ş.'nin (25) ormanlıkta cansız bedeni bulundu. Gencin, olay yerinde yapıaln ilk inceleme sonucu bileklerini keserek, intihar ettiği belirtildi.
Nasıf Ş.'den bir süredir haber alamayan aile fertleri, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevrede arama çalışması başlattı. Ekipler, Nasıf Ş.'nin, evinden 2 kilometre uzaklıkta yer alan Dedeler Mahallesi Killik mevkisindeki ormanlıkta cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Nasıf Ş.'nin, bileklerini keserek, intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Nasıf Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ailesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulunduAilesi haber alamıyordu, ormanlıkta cesedi bulundu

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