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Ailesi IŞİD’e Katılan 185 Çocuk Irak’tan Türkiye’ye İade Edildi

29.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Ailesi IŞİD mensubu olduğu iddia edilen 188 Türkiye vatandaşı çocuğun Irak tarafından Türkiye’ye iade edildiği açıklandı

Ailesi IŞİD’e Katılan 185 Çocuk Irak’tan Türkiye’ye İade Edildi

Ailesi IŞİD mensubu olduğu iddia edilen 188 Türkiye vatandaşı çocuğun Irak tarafından Türkiye’ye iade edildiği açıklandı.

Çocukların iadesinin Türkiye ve Irak hükümetinden yetkililerin ve UNICEF temsilcilerinin de olduğu bir ortamda gerçekleştirildiği bildirildi.

Çarşamba günü, Iraklı bir yargı yetkilisinin Bağdat’taki havaalanında çocuklar uçağa binene kadar hazır beklediği kaydedildi.

Iraklı hakimin yaptığı açıklamada, çocukların IŞİD şüphelisi aileleri tarafından Irak’ta bırakıldığı, bazılarınınsa yasadışı olarak sınırı geçme suçundan yargılanarak cezalarını çektikleri açıklandı.

Irak yasalarına göre 9 yaşını dolduran çocuklar işledikleri suçlardan dolayı yargılanıp ceza alabiliyorlar.

Reuters haber ajansının Mart ayında yayımladığı bir özel habere göre Irak’ta yargılanan yaklaşık 1.100 İŞİD üyesi çocuğu var. Bu çocukların en küçükleri, anneleriyle birlikte hapiste.

En az 7 çocuğun da hapishanedeki kötü koşullar nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Yüzlerce çocuksa yasadışı ülkeye girmek ve IŞİD için savaşmak gibi çeşitli suçlardan yargılanıyor.

Türkiye’ye iade edilen ve yaşları 9 ile 18 arasında değişen 185 çocuktan bazıları birkaç aydan 15 yıla kadar varan cezalarla yargılandıkları Bağdat’taki çocuk cezaevinde kaldıkları açıklandı.

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştüğü kısa Türkiye gezisinden Çarşamba günü döndüğü bildirildi.

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