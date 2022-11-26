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Ailesi iyi bir haber bekliyordu! Aleyna, yaşama tutunamadı: Hostes olacak, uçacaktı

26.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 8 Kasım'da Aleyna Nur'a direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan bir araç çarpmış, genç kız ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hostes olma hayali kuran genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası serbest bırakılan sürücü S.H. yeniden yakalanarak tutuklanmıştı. Aleyna hayatını kaybetmeden önce umutla kızından iyi bir haber bekleyen acılı baba, 'Yavrum imtihanlara girdi, hostes oldu. Uçacaktı. Uçamadı'' ifadelerini kullanmıştı.

Ailesi iyi bir haber bekliyordu! Aleyna, yaşama tutunamadı: Hostes olacak, uçacaktı

Aleyna Nur Gökçe, 8 Kasım günü evine dönmek için yürüdüğü sırada Beylikdüzü istikametinde hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıl genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası serbest bırakılan sürücü S.H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı. S.H. 'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

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''UÇACAKTI, UÇAMADI, GİTTİ''

Geçtiğimiz günlerde hastane önünde Aleyna'dan gelecek iyi haberi bekleyen baba Recep Gökçe, ''Bu cinayet, kaza değil. Böyle bir kaza olmaz. Bir genç kızın bir sürü hayalleri var, benim kızımın da hayalleri vardı. Yavrum benim imtihanlara girdi, hostes oldu. Uçacaktı. Uçamadı, gitti. Doktorlar müdahale ediyorlar. Bugün 8'inci gün. Neler çektiğimizi biz biliyoruz. Umutlarımızı hala yitirmiş değiliz. Bu şahıs daha önce de başka birine çarpmış ölmüş. Kısa bir dönem yatıp çıkmış" ifadelerini kullanmıştı.

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(DHA)

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