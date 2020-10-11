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Ailesi kanlar içerisinde buldu! Ölmeden önce helallik istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

İzmir Bornova ilçesinde, evlerinin çatısında av tüfeğiyle yaşamına son veren lise öğrencisi Ç.D.'nin, intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi.

Ailesi kanlar içerisinde buldu! Ölmeden önce helallik istemiş

Olay, dün 22.00 sıralarında Pınarbaşı semti Ümit Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Lise öğrencisi olan Ç.D., evlerinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, av tüfeği ile kendini vurdu. Ç.D., silah sesine koşan ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Ailesini ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

AİLESİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ

Derslerinde başarılı bir öğrenci olduğu belirtilen Ç.D.'nin, intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ç.D.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Ç.D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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