Ailesi kurtarmaya çalıştı hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen 39 yaşındaki bir şahıs, ikamet ettiği evin bahçesinde bulunan hayvan damında kendini iple astı. Yakınlarının fark edip hemen hastaneye getirdiği adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, Kula’ya bağlı kırsal Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ruhsal bunalımda olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Hikmet D., saat 13.00 sıralarında ikamet ettiği evinin bahçesinde bulunan hayvan damına girerek, kendini iple tavana astı. Demirci’nin ortadan kaybolduğunu fark eden anne N.D. ile yeğen M.D., hayvan damında kendini asan Hikmet D.’yi ipten kurtararak kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesine getirdi. Burada hemen müdahaleye başlanan Hikmet D., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hikmet D.’nin vefat haberi ile hastane önünde bekleyen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Öte yandan olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği ikamet ve hayvan damında Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Hikmet D.’nin cansız bedeni ise, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tup Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



