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  4. Ailesi Mart'ta öldürülen dünyanın bilinen tek beyaz zürafası korumaya alındı

Ailesi Mart'ta öldürülen dünyanın bilinen tek beyaz zürafası korumaya alındı

18.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Ailesi Mart'ta öldürülen dünyanın bilinen tek beyaz zürafası korumaya alındı

Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı. Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.

Kenya'nın kuzeydoğusunda yaşayan dünyanın bilinen tek beyaz zürafası, yasa dışı vahşi hayvan avcılarına karşı korumaya alındı.

Hayvan koruma uzmanları nadir görülen ve deride pigment kaybına yol açan lösizm hastalığı nedeniyle beyaz olan zürafaya GPS çipi takıldığını söyledi.

Ailesinin iki üyesi avcılar tarafından öldürüldükten sonra tek kalan zürafa gerçek zamanlı olarak izleniyor.

Mart'ta bir beyaz dişi zürafayla yine beyaz olan yedi aylık bir zürafanın kalıntıları Garissa bölgesindeki bir koruma alanında bulunmuştu.

Dünyanın en uzun memelileri

Beyaz zürafalar Kenya'da ilk kez Mart 2016'da görülmüştü. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce de Kenya'nın sınır komşusu olan Tanzanya'da beyaz zürafaların görüldüğü bildirilmişti.

Bir yıl sonra Garissa'daki koruma alanında bir anne ve yavru beyaz zürafa ilk kez görüntülenmişti.

15 Afrika ülkesinde yaşayan zürafalar dünyanın en uzun memelileri. Bu hayvanlar sık sık derisi, eti ve uzuvları için avlanıyor.

Son 30 yılda zürafa nüfusunun yüzde 40 oranında azaldığı belirtiliyor.

Afrika Doğal Yaşam Vakfı (AWF) bunun büyük ölçüde yasa dışı av ve vahşi hayvan kaçakçılığından kaynaklandığını söylüyor.

Zürafalar sayılarının azalması nedeniyle Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) "kırmızı listesinde" bulunuyor.

Dünya genelinde 68 binden fazla zürafanın yaşadığı tahmin ediliyor.

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