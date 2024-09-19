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  4. Ailesi nikahta yoktu! O 'vize problemi' dedi ama... Pınar Deniz'in anne ve babası merak edildi! Babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı

Ailesi nikahta yoktu! O 'vize problemi' dedi ama... Pınar Deniz'in anne ve babası merak edildi! Babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 11:20
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Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteri ile büyük beğeni toplayan Pınar Deniz bir süredir birliktelik yaşadığı Kaan Yıldırım ile önceki gün İtalya'da dünyaevine girdi. Nikah kareleri ile magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çift nikahın ardından ülkeye döndü. Pınar Deniz'in ailesi nikahta yer almadı. Ünlü isim bu durumu 'vize problemi' diyerek açıkladı. Ancak Pınar Deniz'in anne ve babası çok merak edildi. Babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı...

Ailesi nikahta yoktu! O 'vize problemi' dedi ama... Pınar Deniz'in anne ve babası merak edildi! Babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı

MYNET-Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, mutluluklarını resmiyete döktü. Oyuncu çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Ünlü çift, nikahtan yeni kareleri "17.09.2024" notuyla sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştılar. Deniz ile Yıldırım'ın nikah karelerine binlerce beğeni ve "Mutluluklar" yorumları geldi.

1 deniz

Nikahın ardından hemen ülkeye dönen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım havalimanında görüntülendi. Nikah karelerinde Deniz'in ailesinin olmaması dikkat çekmiş ünlü isim görüntülenir görüntülenmez bu durum sorulmuştu.

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havalimanı

AİLESİ ÇOK MERAK EDİLDİ

Pınar Deniz ise ailesinin nikahta olmayışını 'Ailem vize probleminden dolayı gelemedi tabii ki.' diyerek açıkladı. Güzel oyuncunun bu açıklaması ile birlikte Deniz'in anne ve babası çok merak edildi.

pnar deniz ailesi

BABASININ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Aslen Mardinli ve Arap kökenli olan Deniz'in babasının mesleğini duyanlar çok şaşırdı. Ünlü ismin babasının Tarabya'da bir kebapçı dükkanı olduğu ortaya çıktı.

pınar deniz babası

Hatta geçtiğimiz yıllarda güzel oyuncu babasının bir karesini paylaşıp ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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