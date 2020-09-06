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Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 02:18 | Son Güncelleme

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Ayça Al (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Doğukan Boynuz (21), yaralandı.

Ailesi sinir krizi geçirdi! 19 yaşındaki Ayça'dan acı haber

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden A.G. yönetimindeki otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ayça Al ile arkadaşı Doğukan Boynuz'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki genç yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada ağır yaralanan Ayça Al, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Doğukan Boynuz'un ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Telefonla haber verilen gençlerin ailesi hastaneye akın etti. Aile fertleri, genç kızın ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Polis ekiplerince sürücüsü A.G., gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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