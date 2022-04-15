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  4. Ailesi sinir krizi geçirdi, mahalle ayağa kalktı! 4 yaşındaki Yusuf herkesi yasa boğdu

Ailesi sinir krizi geçirdi, mahalle ayağa kalktı! 4 yaşındaki Yusuf herkesi yasa boğdu

15.04.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. Suat Kılıç’ın park etmek üzere geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz, hayatını kaybetti. Olay yerinde küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirirken ailenin sürücüye saldırmak istemesi üzerine çevik kuvvet sevk edildi. Mahallede yaşanan gerginlik zorlukla sakinleştirildi.

Ailesi sinir krizi geçirdi, mahalle ayağa kalktı! 4 yaşındaki Yusuf herkesi yasa boğdu

Kahreden kaza, akşam saatlerinde İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. İzmit Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Suat Kılıç, iddiaya göre, belediyeye ait plakası öğrenilemeyen kamyoneti park etmek için geri manevra yaptı.

4 YAŞINDAKİ YUSUF'A ÇARPTI

Bu sırada aracın arkasında olan Yusuf Yılmaz'ı göremeyen sürücü, çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada, küçük çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Aile üyelerinin sürücüye saldırmak istemesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücü Suat Kılıç'ı polis merkezine götürdü. Mahalledeki gerginlik güçlükle sakinleştirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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trafik kazası Kocaeli İzmit
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