Ailesi sinir krizi geçirdi! Süt toplama aracından inip... Ağaca asılı halde ölü bulundu

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi Kabaca Dibi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Ö.K süt toplama aracıyla süt toplama işini bitirdi. Aracını ağaçlık alanın dibine çeken Ö.K, araçtan indi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Seyirtepesine çıkan vatandaşlar tarafından 35 yaşındaki 3 çocuk babası Ö.K, ağaca asılı halde bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ö.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYI DUYAN AİLESİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan aile, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır