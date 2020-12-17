Ailesi tarafından terk edilen çocuğun inanılmaz değişimi

Ailesinin cadı olduğuna inanarak açlığa terk ettiği çocuk inanılmaz bir değişim geçirdi. Hope adı verilen küçük çocuğun fotoğrafı 2016’nın başında çekildiğinde tüm dünyayı dehşete düşürmüştü.

DINNødhjæl adlı yardım kuruluşunun kurucusu Anja Ringgren Loven tarafından bulunan çocuk yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmek üzereydi, Nijerya’nın Eket sokaklarında cadı olduğuna inanan ailesi tarafından terk edilmişti. Onu bulan Anja “Hope, onu bulduğumuz zaman korkunç bir durumdaydı. Ciddi şekilde yetersiz beslenmişti ve çok sayıda hastalığı vardı. Hastaneye götürüldüğünde durumu kritikti. Hayatta kalıp kalmayacağından emin değildik” dedi.

Hope, son sekiz yıl içinde terk edilmiş yüzlerce çocuğa yardım eden Anja tarafından alındı. 2016’dan beri kurum tarafından bakılan ve eğitilen Hope, yıllar içinde inanılmaz bir değişim geçirdi.

Hope’un oldukça sağlıklı ve okula gitmeyi seven bir çocuk olduğunu söyleyen Anja “Çok zeki, sanata tutkusu var ve çok yaratıcı. Sanatta inanılmaz yetenekli. Yaptığı resimler şimdiden satılıyor. O bizim küçük Picasso’muz” dedi. Ailesini hiç tanımayan Hope’un herhangi bir yakınına da ulaşılamadı.