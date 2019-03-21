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Ailesi, terör saldırısında yaralanan Boztaş'ın ayağa kalkmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'ne yönelik terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş'ın ailesi, evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor - Baba Ramazan Boztaş: - "Kurşun parçası halen içeride. Kurşun ciğere değmiş. Gülünce, konuşunca ya da nefes alınca kurşun parçaları batıyor" - "Bir çocuk yanında ölmüş. Kurtarmaya çalışmış, aklına gelince ağlıyor" - Anne Raziye Boztaş: - "Dünyanın dört bir yanından insanların (desteği) buraya yağmur gibi yağdı. Cumhurbaşkanımın oğlumu arayarak, 'Oğlum nasılsın, geçmiş olsun' dediği için onun ellerinden öpüyorum" - Kardeş Güllü Boztaş: - "İlk duyduğumuz an yıkıldık. Üzüntüden ne yapacağımızı şaşırdık. Burada (terör saldırısı) olacağını hiç beklemiyorduk"

CHRISTCHURCH (AA) - RECEP ŞAKAR / TEVFİK DURUL - Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş'ın ailesi, canını saniyelerle kurtaran evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Terör saldırısından saniyelerle kurtulan Boztaş'ın ailesi, evlatlarının vücuduna isabet eden iki kurşun sonrası sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Baba Ramazan Boztaş, "Bir terörist, geçen cuma bu camide insanları sinek öldürür gibi öldürüyor. Herkesi öldürüyor. Yaralananlara dönüp tekrar sıkıyor. Benim oğlan camdan dışarı çıkıyor. İki saniye içinde canını kurtarıyor. Elhamdülillah, Allah'ım onu bize bağışladı." ifadesini kullandı.

Oğluna isabet eden iki kurşundan birinin onu ayağından yaraladığını dile getiren Boztaş, "Vücudunda parçalanmış. Kurşun parçası halen içeride. Kurşun ciğere değmiş. Gülünce, konuşunca ya da nefes alınca kurşun parçaları batıyor." şeklinde konuştu.

- "Aklına geldikçe ağlıyor"

Boztaş, oğlunun psikolojik durumuna ilişkin, "Bir çocuk yanında ölmüş. Kurtarmaya çalışmış, aklına gelince ağlıyor." dedi. Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını umduklarını belirten Boztaş, yaralı Boztaş'ın hastaneye kaldırıldıktan sonra geçirdiği ameliyatın ardından ikinci bir ameliyat olması gerektiği bilgisini paylaştı.

Yeni Zelanda halkının kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve dayanışmadan ötürü minnettar olduklarının altını çizen Anne Raziye Boztaş ise "Hastaneye geldiğimiz zaman doktorlar kapıda sarılıp ağladılar." diye konuştu.

Anne Boztaş, "Dünyanın dört bir yanından insanların (desteği) buraya yağmur gibi yağdı. Cumhurbaşkanımın (Recep Tayyip Erdoğan) oğlumu arayarak, 'Oğlum nasılsın, geçmiş olsun' dediği için onun ellerinden öpüyorum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Oğlunun telefonla arayarak, terör saldırısını haber verdiğini dile getiren Boztaş, şöyle devam etti:

"İlk duyduğumuzda şaka yapıyor sandık. 20 dakika önce aramıştı bizi. 'Anne, baba, ben cuma namazına gideceğim. Cumadan sonra Allah'ın izniyle yanınıza geleceğim.' demişti. Biz Dunedin şehrinde yaşıyoruz. Christchurch'e beş saat araba mesafesi var. 15-20 dakika sonra tekrar arayınca 'Anne, baba, gidiyorum, bacağımdan yaralandım, şehit var burada, terörist bastı camiyi' deyince aklımız başımızdan gitti."

- "5 saatlik yol bana 40 saat gibi geldi"

Anne Boztaş, o anda uçak bileti bulamadıklarını, kara yoluyla Christchurch'e geldiklerini söyleyerek, "Beş saat, bana 30-40 saat gibi geldi. Videolarını attılar yolda. Kanlı videolarını görünce ciğerlerim parçalandı, ağladım yollarda. Allah'a şükür oğlumu bana bağışladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oğullarını kaldığı hastanede ziyaret ettiği için teşekkürlerini sunan Boztaş, "Devletimiz bizi burada dünyanın bir ucunda sayıp, sevip ayağımıza geldiği için sonsuz hürmetlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yaralı Mustafa Boztaş'ın kız kardeşi Güllü Boztaş, "İlk duyduğumuz an yıkıldık. Üzüntüden ne yapacağımızı şaşırdık. Burada (terör saldırısı) olacağını hiç beklemiyorduk. Allah hepimize sabırlar versin." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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