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Ailesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesin

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, geçen yıl 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı.

Ailesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesin

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, geçen yıl 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı. Kazaya neden olduğu iddiasıyla aranan ve Gürcistan'a kaçtığı belirlenen sürücü firari sanık Adnan Özdemir (47) duruşmaya katılmadı. Kazada 4 çocuğu, 2 torunu ve gelinini kaybeden Safiye Üzüm, duruşma çıkışında, "Ciğerim yanıyor. 7 ciğerimi kaybettim. O katil, elini kolunu sallayarak gezmesin" diyerek gözyaşı döktü.
Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda geçen yıl 25 Mart'ta meydana gelen kazada, Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolda zikzak yaparak ilerleyen otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Kazada, sürücü Mehmet (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8), kardeşleri Kader (18), Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Yolda zikzak yaparak ilerleyerek kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Adnan Özdemir, olayın ardından kaçtı. Yapılan incelemede Özdemir'in, kazadan 2 gün sonra 27 Mart'ta Sarp sınır kapısından Gürcistan'a geçtiği belirlendi.
FİRARİ SANIK KATILMADI
Kazanın ardından yapılan soruşturma sonucunda firari sanık Adnan Özdemir hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada, ölen 7 kişinin yakınları hazır bulundu. Ölenlerin yakınları Çilem Yıldız, Derya Üzüm, Fatma, İlhan, Rabia ve Ayşe Karaağaç, şikayetçi olduklarını, firari sanığın bulunmasını istediklerini söyledi.
Üzüm Ailesi'nin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "7 kişinin ölümüne sebep olan Adnan Özdemir'in kardeşlerinin yardımı ile yurt dışına kaçırıldığı açıktır. Yurt dışında yakalama kararının çıkarılmasını istiyoruz. Çok sayıda insanın ölümüne neden olan bu sanık, elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Kazada 4 çocuğu ile birlikte, 2 torunu ve gelinini kaybeden anne Safiye Üzüm, adliye çıkışında gözyaşı döktü. Safiye Üzüm, "Ciğerim yanıyor. 7 ciğerimi kaybettim. Bir an önce yakalansın. Kafamı yastığa koyup yatamıyorum. Umarım çocuklarımı öldüren o kişi de yatamaz. Ben anneyim. Evlatlarımın hepsi gitti. Hayatta kalanların hepsinin psikolojisi bozuldu. O katil, elini kolunu sallayarak gezmesin" diyerek ağladı.

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Ailesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesinAilesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesinAilesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesinAilesinden 7 kişi ölen kadın: O katil elini kolunu sallayarak gezmesin

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