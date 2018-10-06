Ailesinden sonra bir darbe daha! Hadise’ye kraliyet golü

Son dönemde ailesiyle sıkıntılar yaşayan Hadise'ye bir darbe de aşk hayatından geldi. Seksi şarkıcı, geçtiğimiz yıl 'Sıfır Tolerans' klibinde rol alan Fransız manken Aurelien Muller ile kısa süreli aşk yaşadı. Ancak dedikodulara göre 32 yaşındaki Hadise, 29 yaşındaki mankeni bir türlü unutamadı.

PRENSES YEĞENİYLE AŞK YAŞIYOR

Dünya çapındaki markaların yüzü olan Aurelien Muller'le iletişimini sürdüren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda bir defile için gittiği İtalya'da da Fransız modelle buluştu. Ancak Hadise'ye kötü haber; Fransız basınından geldi. Fransa'daki magazin basınına göre Aurelien Muller, kısa bir süre önce Prenses Diana'nın yeğeni Kitty Spencer ile aşk yaşamaya başladı.

AYNI ZAMANDA MODELLİK YAPIYOR

Aynı zamanda modellik de yapan 27 yaşındaki İngiliz güzele gönlünü kaptıran Muller, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Hadise'yi de çoktan unuttu.

DÜĞÜNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu arada İngiliz Kraliyet Ailesi'nden olan Kitty Spencer, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğününde en dikkat çeken isimlerin başında gelmişti.