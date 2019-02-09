Ailesine kızıp, çadırda yaşamayı seçti

ANKARA'da, ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 8 ay önce evini terk eden SSK emeklisi Muzaffer Temel (61), iki bina arasına kurduğu derme çatma çadırda yaşamaya başladı. Çevre sakinlerinin her sabah taksi ile çorba içmeye gittiğini söylediği Temel, belediye ekipleri tarafından çadırı kaldırılarak bakımevine götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Temel, iddiaya göre ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evini 8 ay önce terk etti. Bir süre sokaklarda yaşayan Temel, daha sonra Yenimahalle ilçesinde Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan iki bina arasında moloz yıkıntıları üzerine derme çatma çadır kurup burada yaşamaya başladı. Temel'in zor şartlar altında yaşadığını gören, çevre sakinleri, Yenimahalle Belediyesi'ne haber verdi. Ekiplerin belediye misafirhanesine götürmek istediği Temel, önce bunu reddetti, sonra kabul etti. Temel, kısa süre sonra misafirhaneden ayrılıp yeniden aynı çadırda kalmaya devam etti.

GEÇİCİ OLARAK KONUKEVİNE GİTMEYİ KABUL ETTİ

Çevre sakinleri, her sabah taksi çağırıp çorba içmeye gittiğini söyledikleri SSK emeklisi Muzaffer Temel için dün yine belediyeye ihbarda bulundu. Ekipler, bu sefer Temel'in yaşadığı çadırı, çevrede görüntü kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle kaldırdı. Güçlükle ikna edilerek çadırdan çıkarılan Muzaffer Temel, banyo ve diğer ihtiyaçlarını gidermesi için geçici olarak belediye konukevine gitmeyi de kabul etti.

'BEN ÇADIRDA MUTLUYUM'

Muzaffer Temel, ailesiyle yaşadığı sorunların ardından kendi tercihi ile çadırda yaşamaya başladığını söyleyerek, "Ben burada yaşamaktan mutluyum. Şehrin ortasındayım. İnsanlar benim burada üşüdüğümü, zor şartlar altında yaşadığımı düşünerek ihbar ediyorlar. Ama ben inanın terliyorum içeride. 2 tane tüpüm var, çayımı demliyorum, demlenirken içerisinde ısınıyor. Bahar ayından bu yana buradayım" dedi.

Kendisine Yenimahalle Belediyesi ile bazı kurumların kalacak yer konusunda teklifte bulunduğunu söyleyen Temel, "Ben huzurevine gidecek kadar düşük bir insana benziyor muyum? Ben onlara hep izah ediyorum, 'ihtiyacım yok' diyorum. Şimdi başka bir yere gitsem, apartman dairesine kaçta gireceğim belli değil. Bazen gece 24.00'te, bazen sabaha karşı geliyorum. Sabah erken gidip, geç geliyorum" diye konuştu.

'TAKSİYE BİNİP ÇORBASINI İÇİP GERİ GELİYOR'

Mahalle esnaflarından Murat Erciyes, Muzaffer Temel'in 8 aydır derme çatma çadırda yaşadığını söyleyerek, "Gece burada yatıyor. Belediyemiz kendisine yardımcı oldu. Buraya gelip, 'gel seni bakım evine götürelim' dediler. Ama bu amcamız hep sıkıntılı. Kaç sefer şahit olduk. Sabah kalıp taksiye biniyor, gidip çorbasını içiyor; ama burada yatıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Derme çatma çadırdan görüntü

-Ekiplerin temizlik çalışması

-Ekiplerin Muzaffer Temel'i ikna çalışması

-Muzaffer Temel ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

