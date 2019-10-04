Ailesine kızıp evini terk eden engelli genç 1 saat sonra bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin haber alamadığı engelli kız, Malkara Belediyesi ve duyarlı vatandaşların yönlendirmeleri sonucu polis tarafından 1 saat içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ikamet eden ve engelli olduğu ifade edilen 21 yaşındaki Ç.Ç. evinde haber alınamaması sonucu ailesi tarafından yetkililere kayıp ihbarında bulunuldu.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar ve duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu genç kız, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Camiatik Mahallesi’nde arkadaşlarının evinde bulundu.

Yapılan araştırmada, engelli kızın ailesine kızıp evini terk ettiği ortaya çıktı. İfadesi alınan Ç.Ç. ailesine teslim edildi.

Öte yandan Malkara Belediyesi’nin sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada, “Belediyemize gelen ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğümüze yönlendirmemiz ile kayıp kişi bulunmuştur.

Bu konuda hassas davranan ve kayıp kişinin bulunmasına yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

