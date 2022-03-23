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Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat'tan günler sonra acı haber geldi

23.03.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 5 gündür kayıp olan bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi Furkan Polat'tan acı haber geldi. Tortum Gölü kenarına park ettiği aracına ailesine iletilmek üzere not bıraktıktan sonra kayıplara karışan 22 yaşındaki Polat'ın cansız bedeni günler sonra gölde bulundu.

Ailesine not bırakıp ortadan kaybolmuştu! Üniversiteli Furkan Polat'tan günler sonra acı haber geldi

Erzurum, Atatürk Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Furkan Polat, 18 Mart saat 19.00 sıralarında Tortum Gölü Pirinkayalar mevkisine park ettiği aracına not bıraktıktan sonra kayboldu. Polat'tan haber alamayan yakınları, durumu Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, Furkan Polat'ın aracını Pirinkayalar mevkisinde terk edilmiş olarak buldu.

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Jandarma, aracın bagajında cüzdanını bulduğu Furkan Polat'ı arama çalışması başlattı.

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DALGIÇLAR CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Furkan Polat'ın Tortum Gölü'ne atlayarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından arama başlatıldı. Günlerdir süren aramalara Erzurum AFAD, JAK, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri de katıldı.
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Erzurum AFAD ve JAK ekiplerinden oluşturulan 10 dalgıç, Erzurum'a 101 kilometre uzaklıktaki gölde 5 gündür yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Furkan Polat'ın cansız bedenine ulaştı.
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Tortum Gölü'nden çıkarılan Polat'ın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. (DHA)


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