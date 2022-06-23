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Ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haber

23.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan ve günlerdir kayıp olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den acı haber geldi. Telefonundan sinyal alınan son bölgenin Kocaeli olduğunun tespit edilmesi sonrasında yapılan arama çalışmalarında Ali Kemal Yüce'nin ormanlık alanda silahla başından vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'den acı haber

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. 8 gündür kayıp olan Ali Kemal Yüce'den acı haber geldi. Yüce'nin Kocaeli'de ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenilmişti.

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ALİ KEMAL YÜCE'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay, 15 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde gencin telefonundan sinyal alınan son bölgenin Kocaeli'nin Kandıra ilçesi olduğu tespit edildi. Ekiplerin aramalarının neticesinde 8 günün sonunda Ali Kemal Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. Yüce’nin cansız bedeni, Kandıra ilçesinin Kefken Mahallesi Kumcağız mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Gencin, tabanca ile başından vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.

Günlerdir kayıp, ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'nin telefon sinyali orada tespit edildiGünlerdir kayıp, ailesine not bırakıp silah almış! Kayıp üniversiteli Ali Kemal Yüce'nin telefon sinyali orada tespit edildi

AİLESİNE NOT BIRAKIP SİLAH ALMIŞTI

Yüce'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yüce'nin kaybolmadan önce ailesine not bıraktığı ve silah aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kocaeli
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