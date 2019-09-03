HABER

Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı.

Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sözleşmeli er Ramazan Demirci (29), tarlada ailesine yardım ederken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Kolu kopan Demirci, Adana'ya sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev yaptığı Balıkesir'den izinli olarak gelen Ramazan Demirci, ailesiyle birlikte tarlaya gitti. Demirci, ailesine yardım etmek isterken sağ kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Çalışanlar hemen makineyi durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kolu makineden çıkarılan Ramazan Demirci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sağ kolu dirsek altından kopan Demirci, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ailesine yardım eden askerin kolu silaj makinesine sıkışarak koptu

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Terhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştüTerhisine 5 ay kalan asteğmen, kalbine yenik düştü
Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılarHastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.