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Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı: 8 yaşından beri çalışıyorum, beni amele olarak görüyorlardı

28.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Bursa'dan gelen katliam haberi herkesi şoke etmişti! 4 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Katliamı yapan polis memuru 175 bin lira için cinayetleri işlediğini itiraf ederek, "8 yaşından beri çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı: 8 yaşından beri çalışıyorum, beni amele olarak görüyorlardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memurunun ifadesi herkesi şok etti. 8 yaşından bu yana amele gibi çalıştığını belirten Adem Ergüner, "Benim hakkımı yediklerini düşündüm ondan bu olayı işledim" dedi.

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KENDİ ARACIYLA TESLİM OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay. Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi. Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

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"AİLENİN AMELESİ OLARAK GÖRÜLÜYORDUM"

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner ortaya çıkan ilk ifadesi herkesi şok etti.

Adem Ergüner, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini fakat ağabeyinin kendisine 275 bin TL teklif ettiğini belirtti. Ergüder, "Ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL" dediği öğrenildi.

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"175 BİN LİRA İÇİN YAPTIM"

Adem Ergüner ifadesinde "175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından bu yana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.

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Diğer yandan, zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi’de toprağa verilecekleri belirlendi. (İHA)

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polis Bursa borç katliam

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