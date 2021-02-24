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Ailesini görmek için izine geldiği memleketinde feci kazada can verdi

24.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Ailesini görmek için izine geldiği memleketinde feci kazada can verdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan feci kazada yaşamını yitiren 25 yaşındaki Rabia Kılınç’ın memur olarak görev yaptığı Gaziantep’te yıllık izne ayrılarak ailesinin yanına tatile geldiği ortaya çıktıKaza, Adapazarı-Sapanca Yolu’nun Arifiye mevkiinde 3 gün önce meydana geldi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan feci kazada yaşamını yitiren 25 yaşındaki Rabia Kılınç’ın memur olarak görev yaptığı Gaziantep’te yıllık izne ayrılarak ailesinin yanına tatile geldiği ortaya çıktı
Kaza, Adapazarı-Sapanca Yolu’nun Arifiye mevkiinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Rabia Kılınç, yol kenarına yanaşan otomobile binmek isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) 3 gün sonra hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Kılınç’ın Gaziantep Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne veri kontrol memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç memurun, kazadan önce Gaziantep’te yıllık izne ayrılarak ailesini görmek ve tatil yapmak için Sakarya’ya geldiği ortaya çıktı.
Öte yandan Kılınç’ın hayatını kaybettiği kaza hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Ailesini görmek için izine geldiği memleketinde feci kazada can verdi

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