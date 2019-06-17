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Ailesini indirip, otomobili baraj gölüne sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:55 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Bafra'ya bağlı Boğazkata Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Barajı'na sürdü. Osman T.'nin araçtan indirdiği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmasına, dalgıç polisler de katıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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