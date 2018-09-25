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Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Adıyaman'da eşini ve çocuğunu öldüren şahıs, jandarma ekipleri ile girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı.

Ailesini katletti, jandarma ile çatıştı! Köylüler linç etmek istedi

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyünde meydana geldi.

Bekir Avcı (76), evinde tartıştığı eşi Emine Orki ve oğlu Enes Avci'yı (18) tabanca ile sırtından vurarak öldürüp kaçtı. Silah seslerini duyan köy sakinleri eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Bekir Avcı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı, Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı Güzelyurt Köyü yakınlarında sabaha karşı görüldü. Jandarma ekiplerinin dur ikazlarına uymayan ve eşi ile oğlunu öldürdüğü tabanca ile jandarma ekiplerine ateş açtı.

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LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Jandarma ekipleri ile çatışmaya giren Bekir Avcı, vurularak yaralandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılan Bekir Avcı burada köylüler tarafından linç edilmek istenildi. Olay sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Avcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Bekir Avcı için hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan Bekir Avcı'nın 34 yıl önce tabanca ile ilk eşini, bir çocuğunu ve teyzesi oğlunu öldürdüğü ve cezaevine gidip çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Jandarma Adıyaman linç

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