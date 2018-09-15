Ailesini omuzlarında taşıyan kadın

Çin'de kayda geçen bir denemenin görüntüsü mecaz anlamı gerçeğe çevirdi. Ailenin yükünü omuzlarında taşıyan kadının görüntüsü ilgi gördü. Kocası ve çocuklarını ilginç bir şekilde omuzlarına alan kadın, ilginç görüntülere sahne oldu.

