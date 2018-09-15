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Ailesini omuzlarında taşıyan kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 15.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Ailesini omuzlarında taşıyan kadın, mecaz anlamı gerçeğe çevirdi.

Çin'de kayda geçen bir denemenin görüntüsü mecaz anlamı gerçeğe çevirdi. Ailenin yükünü omuzlarında taşıyan kadının görüntüsü ilgi gördü. Kocası ve çocuklarını ilginç bir şekilde omuzlarına alan kadın, ilginç görüntülere sahne oldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin kadın anne Çocuk omuz

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