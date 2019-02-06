Ailesini yakınının evine gönderip, kendisini astı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde Mehmet K. (30), eşini ve çocuklarını bir yakınının evine gönderdikten sonra kendini evinin tavanına bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.
Fatih Mahallesi'nde oturan minibüsle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 2 çocuk babası Mehmet K., dün akşam eşini ve çocuklarını bir yakınına gönderdi. Bugün sabah saatlerinde eve gelen aile, kapıyı açan olmayınca, Mehmet K.'ye de ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Mehmet K.'yi tavana iple asılı halde buldu.
İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen Mehmet K.nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti
Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum