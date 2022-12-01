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  4. Ailesini ziyarete gideceği gün ölü bulunmuştu! Şevval hemşirenin bir hafta önceki video kaydı ortaya çıktı

Ailesini ziyarete gideceği gün ölü bulunmuştu! Şevval hemşirenin bir hafta önceki video kaydı ortaya çıktı

01.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da görev yapan hemşire Adana'da bulunan ailesinin yanına gideceği gün, evinde ölü bulunmuş, genç hemşirenin ölümünü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı. Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Ailesini ziyarete gideceği gün ölü bulunmuştu! Şevval hemşirenin bir hafta önceki video kaydı ortaya çıktı

Olay, dün Elazığ merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut (25), memleketi Adana’ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüsle Adana’ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Ailesinin merak ederek aradığı arkadaşları Bulut’un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 HAFTA ÖNCEKİ VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şevval hemşirenin bir hafta önce diyetisyende çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA)

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Hemşire Elazığ

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