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  4. Ailesini ziyarete giden hemşire hayatını kaybetti

Ailesini ziyarete giden hemşire hayatını kaybetti

06.02.2021 00:01 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki hemşire hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki hemşire hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. 38 RA 310 plakalı otomobili ile görev yaptığı Şanlıurfa’dan Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesini ziyarete gelen hemşire Habibe Keser (43), otoyoldaki dinlenme tesisine girmek için otomobiliyle yavaşladı. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı tır, iddiaya göre yolun sağında yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü 25 yıllık hemşire Habibe Keser ile araçta bulunan aile fertlerinden Melisa K. (24) ve Kumsal K. (4) ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Kumsal K.’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hayatını kaybeden Habibe Keser’in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştığı, yaklaşık 25 yıllık hemşire olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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