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  4. Ailesinin bir tanesiydi... 7 yaşındaki Yüşra Türkoğlu yanlış serum nedeniyle öldü! Bakanlık soruşturma izni vermedi, olayı kapatmak için baskı yapanlar...

Ailesinin bir tanesiydi... 7 yaşındaki Yüşra Türkoğlu yanlış serum nedeniyle öldü! Bakanlık soruşturma izni vermedi, olayı kapatmak için baskı yapanlar...

29.11.2024 12:29
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Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, 'bahar nezlesi' şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti. Küçük Yüsra'nın ölümü sonrası 'yanlış serum' ve ihmaller zinciri iddiaları gündeme geldi. Acılı ailenin şikayette bulunduğu doktor hakkında verilen soruşturma izni iddialara göre bazı isimlerin araya girmesiyle iptal edildi. Acılı ailenin yardım çığlını Meclis gündemine taşıyan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

Ailesinin bir tanesiydi... 7 yaşındaki Yüşra Türkoğlu yanlış serum nedeniyle öldü! Bakanlık soruşturma izni vermedi, olayı kapatmak için baskı yapanlar...

Bursa'da 'bahar nezlesi' şikayetiyle ailesiyle birlikte Bursa Şehir Hastanesi'ne giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, yatış işlemlerinin yapıldığı hastanede 1 gün sonra 20 Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Nezle şikayetiyle elleriyle getirdikleri hastaneden kzılarının cansız bedeniyle çıkan aile, adeta yıkılırken; acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulundu.

"YANLIŞ SERUM" İDDİASI

7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

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YÜSRA'NIN ÖLÜMÜNE İHMALLER ZİNCİRİ Mİ NEDEN OLDU?

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: "SORUŞTURMA AÇILACAKKEN ENGEL OLUNDU"

Kızlarının ölümüyle ilgili sorumluların cezalandırılmasını isteyen aile, adeta çalmadık kapı bırakmadı. İddialara göre hastanedeki doktor hakkında soruşturma başlatılmak üzere harekete geçildiği sırada Bursa'nın önde gelen isimleri araya girerek, soruşturmanın açılmasına engel oldu.

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KÜÇÜK YÜSRA'NIN ÖLÜMÜ MECLİS GÜNDEMİNDE

Küçük Yüsra'nın ihmaller sonucu hayatını kaybettiği iddialarını Meclis gündemine getiren ise İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu oldu. Türkoğlu, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması için TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

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İYİ Partili Türkoğlu, söz konusu önergede şu soruları yöneltti;

SORU 1- Bakanlığınıza bağlı Bursa Şehir Hastanesi’ne, ailesinin “bahar nezlesi” şikayetiyle getirdiği 19 Mayıs 2024 tarihinde yatış işlemleri yapılan ve bir gün sonra da 20 Mayıs 2024 tarihinde vefat eden 7 yaşındaki Yüşra Türkoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun “ön otopsi raporu” tarafınıza ulaşmış mıdır?

SORU 2- Hastanenin ölüm raporunda “kalp rahatsızlığı” yazmasına karşın, Adli Tıp Kurumu'nun “ön otopsi raporunda” vefatın kalp rahatsızlığı sonucu olmadığının ve müteveffanın herhangi bir kardiyolojik rahatsızlığın bulunmadığının belirtildiğinden bilgi sahibi misiniz?

SORU 3- Ailenin, aynı hastanedekî doktorların “yanlış serum takıldığını” beyan etmeleri nedeniyle soruşturma açılmasını istediğl; Bakanlıgınız bünyesindekl, Mesleki Sorumluluk Kuru1u'nun toplam 7 üyesinden 4’ünün buna izin vermediği bilgisi tarafınıza verilmiş midir?

SORU 4- Ön otopsi raporunda: kalbin altı ve sol yanında ve göğsün ortasında, akciğer sağında ve solunda, ayrıca kalp duvarında kanlı sıvı biriktiği ve boynun yan kısmında kanamalar olduğunun belirtilmesi, tıbbi açıdan, “kalp rahatsızlığı” olarak belirtilen ölüm raporunun doğru olmadığı anlamına gelmez mi?

SORU 5- Ön Otopsi Raporu, Yüşra Türkoğlu'nun kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden ölüm raporunu doğrulamıyorsa; Türkoğlu Ailesinin. talihsiz kızlarının ölümünden sorumlu hekimler ve Pediatri Kliniği sorumluları hakkında istedikleri soruşturma izni talebinin, Mesleki Sorumluluk Kurulu’nda tekrar görüşülmesini gerektirmez mi?

SORU 6- Bakanlığınızın; kızlarının “tıbbi müdahale hatası” nedeniyle öldiiğünü savunarak, hekimler hakkında soruşturma açılmasında ısrar eden Türkoğlu Ailesinin baskı altına alınması ve olayın arkasını bırakmalarının istenmesiyle ilgili bilgisi var mıdır?

Anahtar Kelimeler:
Bursa hastane
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