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  4. Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı

Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı

06.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da iddiaya göre 14 yaşındaki lise öğrencisi, okul üniforması alamadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadığını söyledi. Baba ise üniforma alacak gücünün olmadığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü aradığında kendisine böyle bir durumun olmaması gerektiğini söylediklerini belirtti. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, böyle bir durumun mümkün olamayacağını, konuyla ilgili gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı

Olay Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

"FORMALILAR İÇERİ, FORMASIZLAR DIŞARI"

Pazartesi günü okula gelen Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün ’formalılar içeri formasızlar dışarı’ diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etti. Baba Yakup İnan, kızına maddi imkanı olmadığı için forma alamadığını, kızının okulda olması gereken saatte eve gönderildiğini ve konuyla ilgili okul yetkililerinin onları hiçbir şekilde bilgilendirmediğini ifade etti.

"FORMAM OLMADIĞI İÇİN GİDEMİYORUM"

14 yaşındaki lise 2’inci sınıf öğrencisi Şevval İnan, ”Pazartesi günü İstiklal Marşı töreninden sonra müdür bizi formamız olmadığı için ve birçok arkadaşımı formasızlar dışarı diyerek dışarı çıkarttı. Bu durum karşısında çok üzüldüm eve gittim durumumu babamla paylaştım. Babamın parası olmadığı için bana üniforma alamadı. 2 gündür okula gidemiyorum, derslerimden geri kaldım. Okuluma gitmek istiyorum ama formam olmadığı için gidemiyorum” diye konuştu.

"RENCİDE EDİLDİK, ÜZÜLDÜK"

Baba İnan, ”Her sabahki gibi kızımı okula gönderdim, yaklaşık bir veya iki saat sonra tekrar geri geldi. Kızıma sebebini sorunca forması olmadığı için okul müdürü tarafından okula alınmadığını söyledi, bunun üzerine okula geldim kendisiyle görüşmek için ama bulamadım. Bizi zor duruma soktu, zorluklar içinde çocuklarımı okutmaya çalışırken müdürün bizi bu şekilde rencide edip, durumumuzu bize tekrar hatırlaması bizi çok üzdü. Ben İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüm. Yetkililer böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. Ben vatandaş olarak yetkililerin duruma el atmalarını istiyorum. Bu durumun milli eğitimin, devletin bilgi dahilinde olduğunu ve buna izin vereceklerine inanmıyorum, müdürün şahsileştirdiğini düşünüyorum. O süre içerisinde ben kızımı okulda biliyorum ama kızım okuldan çıkarılmış. Başına bir şey gelseydi sorumlusu kim olacaktı” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili okul yetkililerine ulaşılamazken, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatıldığını söyledi. (İHA)

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