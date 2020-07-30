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Ailesinin evinde gizlenen PKK'lı terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 00:33 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinde, ailesinin evinde gizlenen 'Rüstem Derik' kod adlı terörist Serkan Ektiren, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ektiren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ailesinin evinde gizlenen PKK'lı terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, hakkında silahlı terör örgütü PKK üyeliğinden yakalama kararı bulanan 'Rüstem Derik' kod adlı Serkan Ektiren'in Derik ilçesinde ailesinin evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla terörist Serkan Ektiren'i gizlendiği evde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan PKK'lı Ektiren, sevk edildiği adliyedeki mahkemede 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. (DHA)

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