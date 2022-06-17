Ailesinin gözü önünde canice katletti! "Çocuk senden değil deyince..."

Ankara'da Gökhan Ağtaş dini nikahlı eşini ailesinin gözü önünde canice öldürdü. Bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Sevgi Tekin'i (33), kardeşleri ve çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek katleden sanık Gökhan Ağtaş (27), tutuklu yargılandığı davada müebbet ve 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇIKAN TARTIŞMADA YAKINLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Gökhan Ağtaş, bir süre birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden 1,5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'taki evine, 4 Ocak 2021'de pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan Ağtaş hakkında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından ömür boyu ve 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Ankara 11’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına, sanık Ağtaş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celse verilen mütalaaya karşı taraflara söz verdi. Sanık Ağtaş, olay günü eve konuşmak için gittiğini belirterek, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara ‘korkmayın’ dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım; ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.

"MÜEBBET VE HAPİS CEZASI"

Tekin ailesinin avukatı ise sanığın en üst sınırdan indirimsiz cezalandırılmasını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa ‘kasten öldürme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’,‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘tehdit’ ve ‘haberleşmenin ihlali’ suçlarından sanık Ağtaş’a, müebbet ve 8 yıl 7 ay cezası verdi. Cezada haksız tahrik ve takdiri indirim uygulanmadı. (DHA)

