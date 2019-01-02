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Ailesinin haber alamadığı şoför, TIR'da ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

ADANA'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine zeytin taşıyan TIR'ın arzı yapması nedeniyle tamir için Gaziantep'te duran şoför Mehmet Karaca (62), araçta ölü bulundu.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADANA'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine zeytin taşıyan TIR'ın arzı yapması nedeniyle tamir için Gaziantep'te duran şoför Mehmet Karaca (62), araçta ölü bulundu. Ailesinin iki gündür haber alamadığı Karaca'nın, arızalanan TIR'da çay demlemek için piknik tüpünü yaktıktan sonra uykuya daldığı ve sönen tüpten sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Adana'dan yüklediği zeytini Silopi'ye götürmek için yola çıkan Mehmet Karaca, TIR'ın arıza vermesi nedeniyle geçen Pazar akşamı Gaziantep Küsget Sanayi Sitesi'ne geldi. Karaca, ertesi gün yapılacak tamirat için TIR'ı park alanına çekip, araçta uyudu. Ailesi iki gündür haber alamadığı Mehmet Karaca için iş yeri ile irtibata geçti. Karaca'nın Gaziantep'te olduğunu öğrenen ailesi, kente geldi. Bugün sabah saatlerinde Selim Karaca, babasının kullandığı TIR'ın park edildiği alana gitti. Selim Karaca, kapısı kilitli olduğu için camını kırarak girdiği araçta babasının hareketsiz yattığını gördü. Selim Karaca'nın ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Karaca'nın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemede, TIR'ın içinde yoğun gaz kokusu olduğu ve piknik tüpün üzerinde çaydanlık bulunduğu tespit edildi. Tüpten sızan gazdan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet Karaca'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Babasını bulduklarında TIR'da yoğun gaz kokusunun olduğunu ifade eden Selim Karaca, "Babam çalıştığı yeri arayıp aracında arıza olduğu için Gaziantep'te tamir ettireceğini söylemiş. Daha sonra TIR'ı Silopi'ye ulaşamayınca gelmediğini söylemişler. Aradan bir gün geçiyor, babamı aradıklarında telefonlara cevap vermiyor. Biz geldik, sanayideki TIR garajlarını, otoparkları gezdik. Son bir garaj kaldı. Umudumuzu kesmiştik. Burada gelip aracı gördük. Aracın ışıklarının yandığını görünce çok sevindik, hastalandığını düşündük. Direkt polisi aradım. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Camı kırarak kapıları açıp, cenazemizi çıkardık. İçeride yoğun gaz kokusu vardı" dedi. Mehmet Karaca'nın cenazesinin otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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