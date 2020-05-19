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  4. Ailesinin tüm çabaları boşa çıktı! 18 yaşındaki Umut'un feci ölümü

Ailesinin tüm çabaları boşa çıktı! 18 yaşındaki Umut'un feci ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 20:41 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Umut Özmen (18), ailesiyle gezmeye gittiği gölette yüzmek için girdiği suda boğuldu.

Gündoğmuş'un Karadere Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden Umut Özmen, Gebedere mevkiinde bulunan hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra Umut Özmen suda çırpınmaya başladı.

AİLESİNİN TÜM ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Ailesinin tüm çabalarına rağmen göletten çıkarılamayan Umut Özmen boğuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ekipleri sevk edildi.

SAK timi tarafından göletten çıkarılan Umut Özmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gündoğmuş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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