HABER

Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

BURSA'dan İzmir'e gelen kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başlayan Feridun İvdil (52) ve Gülçin İvdil (35) çiftinin 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı.

Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındı

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) BURSA'dan İzmir'e gelen kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başlayan Feridun İvdil (52) ve Gülçin İvdil (35) çiftinin 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı. Zor günler geçiren Gülçin İvdil, ayakkabıyı çalan kişiye seslenip, "Ne olur ayakkabıyı geri getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için taşınmaya karar veren Feridun İvdil ve Gülçin İvdil çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir'e geldi. Çift, İzmir'de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı. Oğulları Alaeddin (13) ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı.
Parkta zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan, tuvalet ihtiyaçlarını yakındaki bir kıraathanede gideren İvdil çifti, hem kendilerinin hem de Kerem'in duş bile alamadığını söyleyerek, çocuklarının tedavisi ve bir eve yerleştirilmeleri için yardım istedi. Büyük çocukları Aleaddin'in velayeti babaannesinde olduğu için kendilerinden alındığını belirten çift, diğer oğulları Kerem'in de ellerinden alınmasından korktuklarını dile getirdi.
Oğlu Kerem'in ayakkabısının da içinde bulunduğu çantasını çalan hırsıza seslenen Gülçin İvdil, "Hangi vicdan bir çocuğun ayakkabısını, sokakta kalmış bir ailenin çantasını çalmaya razı gelir. Oğlumun ayağı ters dönüyor. Ne olur ayakkabıyı getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi.
'SOĞUKTAN KORUYAMIYORUM'
Daha önce Bursa'da dikiş makinesi operatörü olarak çalışan Gülçin İvdil, "Hamileliğimin ilerleyen aylarında işten çıkmak zorunda kaldım. Şu anda da Kerem'e bakmak zorundayım. Sokakta günlerimiz çok zor geçiyor. Buradakiler bize yardım ediyor ve bizleri koruyor. Ailelerimizden fayda göremeyince dışarıda yatmaya mecbur kaldık. Bebeğimin ayakkabısı olmazsa sakat kalacak. Hangi vicdansız çantayı çaldıysa ayakkabıyı getirsin. Doktorlar ayakkabıyı kullanmazsa sakat kalacağını söylüyorlar. Geceleri artık çok ayaz olmaya başladı. Bizim sıcak bir yuvaya ihtiyacımız var. Kerem'i soğuktan koruyamıyorum, ateşleniyor" diye konuştu.
'ONLAR YESİNLER DİYE SADECE SU İÇİYORUM'
Beyninde tümör bulunduğunu belirten baba Feridun İvdil ise, "Ben de hastayım. Akciğerimde leke var. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Bizi ayırmak isteyen ailelerimiz var. Bursa'da kalsaydık durmayacaklardı ve ellerinden geleni yapacaklardı. Biz de İzmir'e gelmek zorunda kaldık. 9 aylık bebeğimizle sokakta kaldık. Burada bize yiyecek içecek veriyorlar. Ben yemeyip eşime çocuğuma yediriyorum. Ben bütün gün sadece su içiyorum. İzmir Valiliği bizim için çalışma başlatmış. Umarım bir eve yerleştiriliriz. Ne kadar burada kalacağımız belli değil" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındıAilesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındıAilesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındıAilesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı çalındı

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
(Özel) SOLOTÜRK hem gösteri yapıp, hem de savaşabiliyor(Özel) SOLOTÜRK hem gösteri yapıp, hem de savaşabiliyor
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret ettiBolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.