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Ailesiyle tartışan genç yaşadıkları evi ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:31 | Son Güncelleme

Başkentte ailesiyle yaptığı tartışma sonrası yaşadıkları daireyi ateşe veren gencin madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü

Başkentte ailesiyle tartışan genç, yaşadıkları evi ateşe verdi.

Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Z.Ü. isimli genç, oturdukları dairede anne ve babasıyla tartıştı. Z.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine daireyi ateşe verdi. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Apartman sakinleri, akşam saatlerinde yangının çıktığı daireden bağrışmalar duyduklarını, daha sonra evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle pencereden dışarı baktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Komşuları, Z.Ü'nün madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Atapark Mahallesi yangın

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