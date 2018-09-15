Başkentte ailesiyle tartışan genç, yaşadıkları evi ateşe verdi.
Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Z.Ü. isimli genç, oturdukları dairede anne ve babasıyla tartıştı. Z.Ü, tartışmanın büyümesi üzerine daireyi ateşe verdi. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Apartman sakinleri, akşam saatlerinde yangının çıktığı daireden bağrışmalar duyduklarını, daha sonra evlerine ulaşan yoğun koku nedeniyle pencereden dışarı baktıklarında yangını gördüklerini söyledi.
Komşuları, Z.Ü'nün madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.
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