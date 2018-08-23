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Ailesiyle tartışınca intihar etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ailesiyle tartışan Hakan H.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ailesiyle tartışan Hakan H. (22), pompalı tüfekle yaşamına son vermek istedi. Polis ekiplerince ikna edilmeye çalışan Hakan H., aracıyla önce kaçtı sonra oturduğu siteye geldi. Elindeki tüfeği araçtan atan Hakan H., gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'ndeki İpek Sitesi'nde meydana geldi. Ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışan Hakan H., 07 RU 247 plakalı otomobiline binip, alkol almaya başladı. Hakan H.'nin elinde pompalı tüfek olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracında tüfeği çenesinin altına dayayan Hakan H., intihar edeceğini söyledi. Ekipler, uzun süre konuştukları Hakan H.'yi vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada Hakan H., otomobilini çalıştırarak, site bahçesinden çıktı. Çelik yelek giyerek, önlem alan polis ekipleri, Hakan H.'nin peşine düştü. Aynı mahallede ring yapan Hakan H., polisin 'dur' ihtarına uymayarak, bir süre sokak aralarında dolaştı. Araçtaki tüfeği yola atan Hakan H., yeniden oturduğu sitenin bahçesine girdi. Polisler tarafından yakalanan Hakan H., ekip otosuna bindirildi. Gözaltına alınan Hakan H., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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