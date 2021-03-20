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Ailesiyle tartışınca önce intihara kalkıştı, sonra evini yaktı

20.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, ailesiyle tartıştığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, önce intihara kalkıştı, sonra da yaşadığı evi yaktı.

Gaziantep’te, ailesiyle tartıştığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, önce intihara kalkıştı, sonra da yaşadığı evi yaktı. Uzun uğraşlar sonucu teslim olmak için ikna edilemeyen şahıs, Özel Hareket Polisi’nin eve baskın yapmasıyla yaka paça gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi 30 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle babası ve diğer aile bireyleriyle tartışan ve psikolojik sorunları olan Murat Bal (40) isimli şahıs, ortalığı ayağa kaldırdı. Babasıyla tartıştıktan sonra eline silah ve satır alan şahıs, aile bireylerine zarar vermek istedi. Şahsın saldırıları karşısında yara almadan evi terk eden aile bireyleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İntihara kalkıştı, evini yaktı
Ailesinin evden çıkmasının ardından kendisini odaya kilitleyen Murat Bal, elindeki satır ve silahla intihar etmeye çalıştı. Şahsın tüm çabalara rağmen teslim olmaması üzerine olay yerine psikologlar ve Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Eve gelen psikologlar yaklaşık 3 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı.

Evini yakınca operasyon başladı, yaka paça gözaltına alındı
Uzun süre ikna olmayan şahıs, kendini kilitlediği evini yaktı. Şahsın evi yakması üzerine olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle olaya müdahale etti. Evin kapısını kırarak içeri giren polis ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından şahsı yaka paça yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzerine emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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