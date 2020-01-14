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  4. Ailesiyle tartıştı, balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Ailesiyle tartıştı, balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:43 | Son Güncelleme

Malatya’da ailesiyle tartışan bir kişi, balkona çıkıp bağırıp tehditler savurunca polis alarma geçti.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da ailesiyle tartışan bir kişi, balkona çıkıp bağırıp tehditler savurunca polis alarma geçti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında yaşayan D.C.I. iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra evin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, özel harekat polisleri, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Zaman zaman evin balkonuna çıkarak tehditler savuran şahsın aşağı atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde apartmana giren polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. 2,5 ay öncede ailesini av tüfeği rehin alan D.C.I.’yı olay yerine gelen Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ikna etmişti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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